Cala il sipario su Pistoia. La retrocessione è realtà

Una sconfitta esterna di misura, giunta al termine di una gara combattuta contro una squadra che sogna ancora i playoff. Una prestazione insomma incoraggiante, ma che non è bastata ad evitare il peggio: la Nuova Comauto Pistoia ha incassato la ventesima sconfitta stagionale e il 5-4 con cui il Saints Pagnano si è aggiudicato il match condanna gli arancioni alla retrocessione anticipata. Un incontro andato in scena pochi giorni fa a Merate e valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal, che ha visto gli uomini di Emiliano Biagini in grande spolvero trascinati delle doppiette di Pelè e di Joseca. Proprio quando il pari sembrava acquisito, a rompere nuovamente la situazione di equilibrio venutasi a creare ci ha pensato l’ex-arancione Keko, siglando il gol-vittoria che ha condannato gli ex-compagni. Restano ancora tre gare da giocare prima della fine del torneo: sabato prossimo capitan Galindo e soci ospiteranno il Leonardo, per poi vedersela contro l’Elledì il 2 aprile successivo e chiudere con la Fenice Venezia Mestre il prossimo 27 aprile (dopo aver osservato un turno di pausa). Proprio la distanza in classifica dai rivali veneti si è rivelata fatale per il club pistoiese, visto che ha fatto scattare il meccanismo della "forbice" e allontanato definitivamente l’ipotesi playout. La compagine arancione resta all’ultimo posto nel girone A, ma l’obiettivo diventa a questo punto quello di onorare al massimo il campionato. Per permettere ad un gruppo in gran parte giovanissimo di crescere ancora e porre le basi per il futuro. "Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, alla luce del ridimensionamento. La nota positiva stagionale è rappresentata dal terzo posto attuale delle ragazze – ha commentato il presidente Alessandro Vannucchi –. Il futuro? Valuteremo, la nostra intenzione è di ripartire dall’A2 continuando a puntare sul settore giovanile. E su una squadra giovane che avrà comunque un anno di esperienza in più".

Giovanni Fiorentino