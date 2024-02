Buon risultato in Coppa del mondo. Rossetti quarto in Egitto, Olimpiadi più vicine

È cominciato col sorriso il 2024 di Gabriele Rossetti, un anno chiave che culminerà con l’atteso appuntamento delle Olimpiadi di Parigi, in programma in estate. Il tiratore di Ponte Buggianese, che nel 2016 conquistò l’oro a cinque cerchi a Rio de Janeiro nella specialità skeet, non ha ancora conquistato il pass olimpico, ma il risultato ottenuto alla tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo non può che aiutare Rossetti nella propria rincorsa. In terra egiziana il valdinievolino ha concluso la propria gara con un buon quarto posto in finale, dopo aver portato a termine la fase di qualificazione in terza piazza con un punteggio di 121 piattelli colpiti su 125 e in particolare senza commettere alcun errore nel primo giorno di gara. Rossetti era poi riuscito ad accedere all’ultimo atto superando brillantemente il turno di spareggio, ma alcuni piattelli mancati di troppo lo hanno condannato ad accomodarsi ai piedi del podio. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato il beniamino di casa Mehelba, seguito dal britannico Ben Llewellin e dal tedesco Sven Korte. Il quarto posto consente a Rossetti di guadagnare punti importanti nel ranking olimpico, che una volta terminate le assegnazioni dei punteggi, ovvero a giugno 2024, garantirà al primo in classifica un pass nominale per la qualificazione alle Olimpiadi. Attualmente Rossetti, considerando gli atleti eleggibili e quindi coloro che non sono già qualificati per Parigi 2024, comanda la graduatoria con oltre duemila punti di vantaggio sul cipriota Achilleos, che ha chiuso la gara a Il Cairo al settimo posto, e poco meno di tremila sul britannico Llewellin. Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è già alle porte, in quanto Rossetti tornerà in pedana per la tappa di Rabat in programma nel weekend del 10-11 febbraio. Un’altra occasione da non perdere per incamerare punti preziosi e guardare all’immediato futuro con maggiore serenità.

Michele Flori