Brienza soddisfatto "Grande reazione Dimostrata serietà"

E’ piuttosto evidente che la Gtg non abbia pensato alla partita di mercoledì sera contro Cento. La sfida con la Fortitudo è stata una lotta senza esclusione di colpi, una gara con quattro falli tecnici fischiati e un finale decisamente rovente. "E’ stata una battaglia – afferma Nicola Brienza – e se mai ce ne fosse bisogno bisogna fare ancora una volta i complimenti alla squadra perché ad un certo punto visto che mercoledì abbiamo la gara più importante della stagione contro Cento, sarebbe stato più facile lasciare lì la partita e gestirsi, ma come ho sempre detto abbiamo un grandissimo rispetto per noi stessi e per le altre squadre per cui giochiamo sempre per onorare al massimo gli impegni. Sinceramente preferisco preparare la gara di mercoledì con Cento con questa adrenalina addosso, sarebbe stato peggio se avessi dovuto gestire una sconfitta di venti". Una partita in cui Pistoia ha faticato soprattutto nel primo tempo a trovare il giusto ritmo, ad entrare dentro il match. "Il primo tempo è stato insufficiente – prosegue il tecnico – sembravamo una squadra che si ritrova per la prima settimana di ritiro dove nessuno si conosce. Nello spogliatoio ci siamo guardati negli occhi e siamo tornati ad essere quelli di sempre. Devo dire che la reazione che abbiamo avuto è stata da squadra vera". Durante il match si è visto un Nicola Brienza particolarmente arrabbiato con gli arbitri e protagonista di un finale, come detto, molto movimentato. "L’arbitraggio – conclude Brienza – ha condizionato sia noi che Bologna perché non sempre c’è stato un metro lineare".