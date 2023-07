Bottegone si rinforza ancora in vista della C Preso Riccio, esterno di esperienza e talento

Un Bottegone ambizioso. Colpaccio della prima squadra, la Valentina’s, che ha raggiunto l’accordo con la guardia classe 1990 Fabio Riccio, reduce da alcuni tornei con il Dany Basket. Ha vestito la maglia di Quarrata per ben 101 volte totalizzando oltre 1500 punti segnati fino all’approdo in giallonero. La sua esperienza sarà fondamentale per aumentare la chimica di gruppo e far crescere quotidianamente i tanti giovani presenti nel roster giallonero, soprattutto sugli esterni. 33 anni, cestista di spessore, Riccio porterà esperienza e classe. "Dopo i quattro anni trascorsi a Quarrata, avevo bisogno di qualcosa di nuovo, che mi potesse stimolare. Il fatto che Bottegone mi abbia cercato con insistenza, ha avuto la meglio", le prime parole dell’atleta. "Sono molto contento e carico per questa nuova avventura.

Della squadra conosco già Marco Magnini e Gianluca Cukaj, coi quali ho giocato insieme a Quarrata, mentre gli altri avrò modo di conoscerli quando inizieremo la preparazione – conclude Riccio –: la carica,

comunque non mi manca".

G.B.