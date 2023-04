Borgo a Buggiano, anno fantastico "Il mio cuore è sempre stato qui"

Doveva essere l’anno della riscossa e per il Borgo a Buggiano lo è stato davvero. Primo e già sicuro di aver vinto la Terza categoria, grazie ai 63 punti conquistati e al vantaggio di 12 lunghezze sul San Felice con sole tre gare ancora da giocare. Mercoledì scorso c’è poi stato il trionfo in Coppa Toscana, grazie al 2-0 al Real Borgo Pittini, nella finale-derby allo "Strulli". Vittoria che ha confermato il netto dominio dei borghigiani del presidente Luciano Arabelli. La squadra è stata guidata al successo da Luca Biagi, giovane e bravo allenatore, che di doppiette campionato-Coppa Toscana di Terza se ne intende (stesso exploit alcuni anni fa col Giovani Via Nova).

"Il doppio successo ha un sapore particolare – perché abito a Borgo a Buggiano da una vita. Mio babbo e mio nonno sono stati presidenti di questa società negli anni ’70 e ’80. Il mio cuore è sempre rimasto qui".

"Questo successo – aggiunge – ha un sapore e un significato molto particolare: arriva grazie anche al lavoro svolto da molte persone che mi sono state accanto. Meritano di essere elogiati Luca Lombardi mio vice, Alessandro D’Isanto che allena gli Juniores e il dg Orlando Lombardi che ci ha aiutato e supportato in qualsiasi decisione che è stata presa".

Simone Lo Iacono