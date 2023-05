Blu e Bottegone, sono gare decisive per i playoff Trasferte a Pisa e a Follonica, obbiettvo vincere

Il gran giorno delle promozioni? Sì, dovrebbe essere il sabato decisivo per i playoff di serie C e D femminile. Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone non hanno scelta: devono vincere e vincere bene per continuare a inseguire i rispettivi sogni: tornare in B2 nazionale e salire in C regionale toscana. Entrambe le nostre squadre saranno impegnate in casa della prima della classe dei rispettivi gironi: Quarrata, infatti, andrà a far visita al tremendo Dream Volley Pisa (fischio d’avvio alle 21), mentre Bottegone sarà di scena, allo stesso orario, a Follonica, su un campo davvero ostico.

"La formazione si presenterà al gran completo – fanno sapere da casa mobiliera –: anche il libero Asia Ermini è ormai recuperato e scenderà in campo. Probabile il ballottaggio tra le attaccanti Pistolesi e Lelli, con quest’ultima favorita alla luce della bella prova mostrata sabato scorso al PalaMelo. Dovremo vincere nettamente, 3-0 o 3-1: non sarà affatto facile, perché Pisa è forte (anche se ormai ha un piede e mezzo in cadetteria minore, ndr) e determinato". "Ci siamo allenati bene, le pallavoliste sono concentrate, sanno benissimo l’importanza dell’incontro", spiega il diesse di Bottegone Luigi Speciale. A cui fa eco il "guru" Athos Querci. "Siamo al completo e tutte le giocatrici sono in palla. Ma la trasferta è difficilissima per la lunghezza, il valore delle avversarie e la palestra immensa, ergo dispersiva".

Gianluca Barni