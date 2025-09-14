Biciclettata della Salute, festa per mille a Pistoia

Pistoia, 14 settembre 2025 – Grande successo per la 19esima edizione della “Biciclettata della Salute”, che domenica 14 settembre ha animato le strade di Pistoia con la partecipazione di oltre mille ciclisti. L’evento è stato organizzato dall’Asd Silvano Fedi Pistoia con la collaborazione tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi.

La manifestazione, ormai appuntamento tradizionale per la città, ha come obiettivo la solidarietà: i fondi raccolti vengono infatti devoluti interamente ad associazioni del terzo settore del territorio pistoiese. Per l’edizione 2025 il ricavato sarà destinato alla Fondazione Maic Onlus, partner storico dell’iniziativa, e alla Lilt Pistoia.

Biciclettata della salute a Pistoia (foto Gabriele Acerboni/FotoCastellani)

«In questi anni la Biciclettata ha permesso di devolvere in beneficenza oltre 100 mila euro», ha sottolineato il presidente del sodalizio organizzatore, Guido Amerini, ricordando con orgoglio il valore sociale dell’iniziativa. Il percorso, lungo 8 km, ha attraversato il centro cittadino e si è concluso con la premiazione delle maschere più originali nelle varie categorie. Numerosa e variegata la partecipazione, con adulti e bambini che hanno pedalato su ogni tipo di mezzo, dalle biciclette singole ai tandem, fino ai risciò, sfoggiando travestimenti fantasiosi che hanno reso l’evento ancora più festoso. Il servizio fotografico è stato curato dalla Ets Regalami un Sorriso.

Qui la fotogallery con gli scatti dell’associazione presieduta da Piero Giacomelli.