Basket serie A, impresa dell’Estra a Venezia. Salvezza, la corsa è ancora aperta

Pistoia, 27 aprile 2025 – Pistoia getta il cuore ben oltre l’ostacolo. Che impresa al Taliercio di Venezia, i 2 punti strappati alla Reyer tengono l’Estra in corsa per la salvezza a due turni dalla fine. I biancorossi attendono ora buone notizie dai posticipi di domani sera che vedranno coinvolte due dirette avversarie per la salvezza come Cremona e Napoli. Per rimanere viva, la squadra di Okorn ha bisogno che almeno una delle due perda. In questo caso la gara del prossimo turno contro Cremona diventerebbe automaticamente la gara della stagione. Mentre nel caso in cui sia Napoli che Cremona dovessero vincere il 28 aprile, Pistoia retrocederebbe.

I toscani non vogliono arrendersi senza lottare e lo dimostrano in campo (59-72 al 30'). Negli ultimi 10' succede di tutto. Venezia rimonta, per due volte arriva sul -3 ma i toscani resistono. Ennis super (29 punti) non basta alla Reyer, Forrest (24) il migliore per Pistoia e decisivo anche Allen. Ma i 13 rimbalzi di Cooke sono un'enormità sotto canestro.

Il tabellino

UMANA REYER VENEZIA: Tessitori 16, Mcgruder 8, Lever ne, Casarin, Moretti 8, Ennis 29, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 11, Wheatle 3, Simms 3, Wiltjer 2.

Allenatore: Spahija.

ESTRA PISTOIA: Benetti 8, Della Rosa G. 3, Ceron ne, Paschall 12, Chiti ne, Cooke 12, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi 9, Allen 16, Bodon 9.

Allenatore: Okorn.

ARBITRI: Bettini-Capotorto-Rossi.

NOTE: parziali 16-20, 32-45, 57-72. Tiri liberi: Venezia 15/24, Pistoia 18/24. Nessun uscito per cinque falli.