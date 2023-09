Amarezza Aglianese a Calcio: Senatori fiduciosi

La sconfitta nel derby brucia e la classifica piange, con due sconfitte su tre gare e tre punti soltanto all’attivo, ma nei giocatori dell’Aglianese la fiducia nel futuro e l’autostima potrebbe proprio nascere dalla gara persa con la Pistoiese, da quei 70 minuti in dieci contro undici giocati da squadra vera, senza disunirsi anzi con la capacità di pareggiare sull’1-1 e di creare perfino le condizioni per andare in vantaggio. "Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno – è l’esortazione di Francesco Viscomi - abbiamo fatto un’ottima partita coprendo bene il campo per 70 minuti nonostante l’inferiorità numerica. Non è bastato e abbiamo preso gol su un episodio dove dovevamo tutti stare più attenti, forse proprio il tentativo di vincerla ci ha penalizzato nel finale, ma ripartiamo da questa prestazione e da questa forza di squadra".

Domenica prossima c’è un altro derby in trasferta col Prato e certamente i ragazzi di Maraia vorranno sfruttare l’occasione per riscattarsi. "Bisogna credere nello sforzo che ha fatto la società – dice Viscomi – nei giocatori che siamo tutti disposti al sacrificio a partire da mister Maraia e nell’intento di migliorarci. Sono certo che alla fine si raccoglie quello che si semina e noi stiamo seminando, allenamento dopo allenamento, e vedremo se alla fine raccoglieremo i frutti sperati". Un messaggio di fiducia viene anche dal bomber Riccardo Bocalon, che ha siglato il gol del momentaneo pareggio alla sua prima partita da titolare con la maglia neroverde. "Abbiamo fatto una buona prestazione – dice Bocalon – dispiace perché ci siamo complicati la vita con le nostre mani, però ho visto una gran prova di carattere, abbiamo tenuto il pallino del gioco anche in inferiorità numerica e potevamo anche andare in vantaggio, ma bisogna ripartire da questa prova, il campionato è ancora lungo e difficile e c’è tanto lavoro da fare perché bisogna considerare che siamo in tanti ad essere nuovi e ogni volta scendono in campo undici ragazzi che non hanno mai giocato insieme". Viscomi e Bocalon sono i due veterani che potranno, uno in difesa e l’altro in attacco, assumere il ruolo di leader della nuova Aglianese.

Giacomo Bini