All’Aglianese basta un punto: è salvezza

PRATO: Falsettini, Colombini, Addiego Mobilio (72’ Renzi), Aprili (80’ Aprili), Frugoli (32’ Diallo), Cela, Bassano (68’ Sciannamé), Del Rosso, Nicoli, Petronelli (75’ Ciccone), Trovade. A disp. Fontanelli, Giuffrida, Bartolini, Colzi, Ba. All. Brando.

AGLIANESE: Spurio, Montuori, Prati, Pantano, Bigica (80’ Fiaschi), Remedi, Grilli, Torrini (92’ Perugi), Mattiolo (80’ David), De Sagastizabal (66’ Veneroso), Mariani (75’ Pardera). A disp. Luci, Baldeh, Baggiani L., Oliveri. All. Baiano.

Arbitro: Amadei di Terni.

Marcatori: 20’ Bigica, 60’ Cela.

PRATO – Col pareggio nel derby col Prato l’Aglianese ottiene la salvezza matematica a una giornata dal termine e centra in pieno l’obiettivo stagionale dichiarato dalla società. Domenica prossima, nell’ultima giornata, la squadra neroverde potrà ricevere l’applauso del proprio pubblico affrontando in tutta tranquillità la capolista Giana Erminio, già matematicamente promossa in serie C. La squadra di Baiano, che si trova all’ottavo posto in graduatoria, ha disputato un eccellente campionato soprattutto se si considera che la proprietà del club, lo staff tecnico e la squadra sono del tutto nuovi e hanno iniziato a lavorare solo in estate. Per il presidente Angelo Perriello ci sono fondate ragioni per essere orgoglioso del lavoro svolto e per prepararsi a celebrare nel modo migliore il centenario della società che ricorre proprio in questo 2023. L’Aglianese di Perriello, del Ds Del Grosso e dell’allenatore Baiano è stata degna della storia dei colori neroverdi. Quanto al derby col Prato la squadra di Baiano è andata vicina a farlo suo perché è passata in vantaggio con un magistrale calcio di punizione di Bigica al 20’ del primo tempo e ha chiuso avanti per 1 a 0 la prima frazione, riuscendo a contenere la reazione del Prato anche grazie ad un paio di parate del portiere Spurio su un tiro di Mobilio al 26’ e di Nicoli al 30’. Sul finire del tempo il Prato si è fatto pericoloso nuovamente con due conclusioni fuori di poco da parte di Diallo, entrato al posto dell’infortunato Frugoli, e di Nicoli. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Prato ha accentuato la sua propensione offensiva ma l’Aglianese ha colpito efficacemente in contropiede con Mariani che nel giro di pochi minuti ha avuto due grosse occasioni per raddoppiare senza però riuscire a centrare la rete. La situazione tattica appariva favorevole all’Aglianese e la brillantezza di Mariani, imprendibile per i difensori di casa, prometteva di poter sfruttare gli ampi spazi a disposizione. Invece il Prato, dopo i due scampati pericoli, è riuscito a pareggiare già al 14’ con Cela, bravo ad inserirsi a centro area e a sfruttare un cross basso da destra di Mobilio. Sul punteggio di parità la partita ha perso a poco a poco di intensità e le due squadre, che per oltre un’ora non hanno lasciato nulla di intentato per superarsi.

Giacomo Bini