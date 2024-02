Aglianese, scatto verso i playoff

Corticella

1

Aglianese

2

CORTICELLA (4-3-3): Martelli, Cavacchioli (33’ st Cavallini), Menarini, Bonetti, Cudini, Riviera (33’ st Alboni), Ruffo (10’ st Casadei) Luci, Mordini, Trombetta, Bertani, Farinelli. A disp. Mora, Grossi, Ribello, Lo Giudice, Bondielli, Amayah. All. Miramari.

AGLIANESE (3-5-2): Valentini, Fiaschi, Iacoponi, Viscomi, D’Ancona, Perugi (20’ st Pupeschi), Grilli, Marino (40’ st Capuana), Maloku, Della Pietra (45’ st Poli), Mascari (35’ st Vanni). A disp. Nannetti, Fontana, Silvestro, Sow, Zumpano. All. Baiano.

Marcatiru: 16’ Marino, 41’ Trombetta (rig.), 33’ st Mascari.

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Note: espulsi Bertani, Menarini e Farinelli.

Appena due mesi fa chi avrebbe mai considerato l’Aglianese come una delle possibili pretendenti al primato in classifica? I neroverdi avevano chiuso il girone d’andata appena fuori dalla zona playout, prima della grande rivoluzione nel mercato invernale. Da allora l’Aglianese ha inanellato sei successi nelle ultime sette gare, risalendo di prepotenza e la classifica e portandosi adesso a 39 punti, otto in meno dalla capolista Ravenna. Un margine ancora significativo, ma se il rendimento continuerà ad essere questo non è impossibile pensare ad un rientro che avrebbe il sapore di un vero e proprio miracolo. Nel ventiquattresimo turno i neroverdi hanno sbancato il campo del Corticella imponendosi per 1-2. Al Biavati l’Aglianese ha offerto una prova di assoluta concretezza e solidità, al cospetto di una delle compagini più quotate del raggruppamento e con una prolificità offensiva che ha pochi eguali.

A consegnare i tre punti alla squadra di Baiano sono stati i soliti Marino e Mascari, gli stessi marcatori che un mese fa avevano condannato anche il Prato. Il centrocampista, ormai divenuto un punto di riferimento imprescindibile per la mediana neroverde, ha avuto il merito di sbloccare la sfida dopo appena un quarto d’ora con un destro dal limite che si è insaccato dopo aver dato un bacio al palo. L’ex centravanti del Trapani ha invece siglato il raddoppio alla mezz’ora della ripresa con un bel tiro al volo da centro area. Tra le due reti era arrivato il gol del momentaneo pareggio ad opera di Trombetta, bravo a trasformare un calcio di rigore concesso per un’irregolarità di Grilli. Il Corticella ha addirittura chiuso il match in otto uomini a causa delle espulsioni di Bertani, Marini e Farinelli, tutte arrivate nella ripresa.

Al termine della contesa l’allenatore neroverde Francesco Baiano ha espresso tutta la sua gioia per la seconda vittoria consecutiva dopo quella col Fanfulla di domenica scorsa: "Abbiamo giocato una splendida partita – ammette il trainer dell’Aglianese – e lo abbiamo fatto contro una squadra forte che sta disputando un campionato di alto profilo. I ragazzi hanno creato un numero importante di occasioni, anche se non siamo riusciti a concretizzarle tutte. In novanta minuti abbiamo subito solo due tiri da una squadra che ha nella fase offensiva il proprio punto di forza. Non abbiamo ancora fatto niente, ma intanto godiamoci la vittoria".

Michele Flori