Aglianese, "Meritavamo molto di più", dice Pieri

"C’è molto rammarico, è un peccato, meritavamo molto di più". L’allenatore in seconda dell’Aglianese Stefano Pieri, in panchina per la squalifica del titolare Baiano, elogia la squadra per la prestazione, ma non nasconde la delusione per il risultato finale. "Il calcio è così - commenta Pieri - i ragazzi hanno fatto una prestazione con i fiocchi e abbiamo concesso solo due occasioni". Ciò che fa male a mister Pieri è proprio il fatto che la reazione di carattere della squadra non sia stata premiata fino in fondo dal risultato. "Peccato perché i ragazzi meritavano la vittoria - ribadisce Pieri -. Se c’è questo atteggiamento e questa voglia questo momento storto sono convinto che passerà presto e torneremo ad avere le nostre possibilità in campionato".

G.B.