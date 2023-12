Aglianese in rampa di ri-lancio. Con Remedi-Grilli cambia la musica

Certaldo oggi in casa alle 14,30 al Bellucci e Forlì mercoledì prossimo in trasferta sono le due gare con cui l’Aglianese cercherà di chiudere al meglio l’anno e il girone di andata. La vittoria di domenica sul campo del Progresso e il nuovo volto che la società e l’allenatore Francesco Baiano stanno dando alla squadra hanno riacceso le speranze in una ripresa e, in caso di risultati positivi in questi due ultimi incontri dell’anno, in un girone di ritorno all’insegna del rilancio.

Oggi, contro l’ultima in classifica Certaldo, potrebbe essere per l’Aglianese una grande opportunità. Il successo al Bellucci manca dal 22 ottobre scorso (1-0 col Corticella): da allora tre pareggi con qualche rammarico, mentre in trasferta i neroverdi hanno conquistato un paio di vittorie pesanti con Sammaurese e Progresso. Baiano non dà troppo peso a questa differenza di rendimento in casa e fuori. "È una casualità – dice – anche perché gli uomini sono gli stessi e spero che ora la squadra possa sbloccarsi anche sul nostro campo, anche se con il Certaldo non sarà affatto semplice e sarebbe un grave errore guardare la classifica, dal momento che la nostra avversaria nell’ultimo turno è stata capace di fermare sul pareggio la prima in classifica Ravenna a dimostrazione dell’equilibrio che domina in questo girone. Il Certaldo è una formazione solida, messa bene in campo, che aggredisce e riparte e noi avremo bisogno di fare una prestazione di grandi contenuti".

Dopo l’arrivo, anzi il ritorno, di Lorenzo Remedi, il centrocampo dell’Aglianese ha ritrovato la coppia Grilli-Remedi che ha costituito l’asse portante della linea mediana della squadra dell’anno scorso. Evidentemente Baiano ha voluto il ritorno dei due giocatori e crede fermamente nell’alchimia tra di loro che nella scorsa stagione ha dato molti frutti positivi. "Grilli e Remedi si conoscono più degli altri – spiega –, non penso che siano più o meno bravi di quelli andati via, solo che hanno caratteristiche diverse".

Più regia e più cambi gioco con Grilli, più sostanza nelle due fasi con Remedi si sono già visti col Progresso e stanno dando all’Aglianese una fisionomia più conforme alle idee di Baiano. "Non penso che sia una squadra più equilibrata di prima – afferma il mister – ma con caratteristiche diverse, Remedi ha portato aggressività ed esperienza"". Intanto, per proseguire col nuovo corso, la società ha risolto il contratto anche con il portiere Alessandro Vilardi. È la sesta uscita dopo quelle di Gabbianelli, Santarpia, Aiolfi, Ranelli e D’Amico, mentre in entrata sono arrivati Grilli e Remedi.

