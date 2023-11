Aglianese e Blu Quarrata si portano a casa la vittoria

Due belle vittorie, di Volley Aglianese e Blu Volley Quarrata, due battute d’arresto, di Delfino Pescia e Zona Mazzoni: è questo il bilancio della sesta giornata d’andata del campionato di serie C femminile e del quarto turno d’andata di C maschile. In C "gentil sesso", girone B, l’Aglianese di coach Targioni espugna 3-1 (23-25, 25-14, 25-12, 25-18 i parziali) il campo di Calenzano, giocando un’ottima pallavolo; più semplice, ma altrettanto positivo, il 3-0 (13, 18, 15) con cui il Blu Volley ha liquidato la pratica casalinga-Fucecchio; riposava, da calendario, il Montebianco Pieve a Nievole. Nel girone C, pur lottando, il Delfino si è arreso 3-1 (25-19, 25-22, 13-25, 26-24) tra le mura amiche al Casciavola. In C maschile, girone B, c’è stata poca partita in Zona Market 0 Cecina 3 (12, 17, 17). Quarrata è quarto in classifica con 9 punti, gli stessi accumulati con una gara in più da Agliana, sesta, mentre Pieve a Nievole è ottava a quota 3. Il Delfino è quinto a 8, la Zona Mazzoni penultima a 2.

"Nel primo set Fucecchio è partito col piede giusto, salvo poi perdersi, anche e soprattutto per merito di Quarrata", il commento di casa mobiliera. "Abbiamo iniziato bene, ma ci siamo spenti quasi subito, lasciandoci travolgere", l’analisi mazzoniana. Bella prova delle aglianesi, trascinate dalla palleggiatrice Miriam Zine: un nome di cui sentiremo parlare.

Gianluca Barni