Aglianese di scena a Forlì. Caccia a uno scalpo nobile

L’Aglianese in campo oggi a Forlì alle 14,30 nell’ultimo turno del girone di andata cerca un risultato di prestigio contro la quarta in classifica per agganciarsi al parte sinistra della graduatoria e lasciarsi aperte delle possibilità di risalita nel girone di ritorno. Da quando è arrivato Baiano la squadra neroverde ha raccolto molto di più fuori casa che sul proprio campo: tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta per un totale di 11 punti in trasferta contro i quattro pareggi, una sola vittoria e una sconfitta in casa con un bottino di soli 7 punti complessivi. Indicativo anche il confronto sui gol segnati: 11 in trasferta e solo 2 in casa nelle ultime 12 partite.

L’Aglianese viene da quattro risultati utili: due vittorie esterne e due pareggi al Bellucci. Evidentemente quando la squadra è chiamata a fare la partita contro formazioni chiuse, come capita in casa, emergono i limiti in fase offensiva che caratterizzano al momento la formazione neroverde mentre in trasferta danno buoni frutti la compattezza e la solidità in fase difensiva e i maggiori spazi disponibili favoriscono anche la produzione in termini di gol. Intanto l’Aglianese ha ingaggiato il portiere Tommaso Nannetti, classe 2003 proveniente dall’Imolese che è stato subito inserito tra i convocati per Forlì. Ma gli innesti non finiscono qui, come ha annunciato il presidente Fabio Fossati.

""La nostra è una società sana – ha detto –; è entrato un nuovo socio che ufficializzeremo a gennaio, una società che è già sponsor di una importante squadra di calcio: ci stiamo rafforzando anche in virtù del futuro, stiamo programmando scelte che continueranno a vedere l’Aglianese in alto. Quest’anno purtroppo sta andando in questo modo – ha aggiunto –; i risultati non stanno venendo come speravamo però noi continuiamo ad andare avanti".

"I ragazzi sono tranquilli – ha precisato il presidente –; abbiamo provveduto ad adempiere a tutte le obbligazioni su stipendi e fornitori quindi da questo punto di vista i chiacchiericci che ci sono in giro sono assolutamente non veritieri e ci tengo a chiarirlo". Per quanto riguarda il mercato Fossati ha detto che ci saranno movimenti sia in entrata che in uscita. "Il nostro obiettivo iniziale era quello di puntare al vertice – ha spiegato il presidente – e non abbiamo cambiato questo obiettivo, probabilmente abbiamo fatto degli errori in fase di costruzione, una cosa che può succedere, degli elementi devono essere cambiati, altri subentreranno e speriamo che la squadra si rafforzi ancora di più rispetto ad ora".

Giacomo Bini