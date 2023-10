Aglianese-Calcio: Derby da incubo, 3 gol in 40 minuti

Derby da incubo, sotto di tre gol all’intervallo, classifica horror, terzultimo posto con tre sconfitte consecutive, e per l’Aglianese è già crisi dopo quattro giornate di campionato. L’Aglianese ha incassato tre gol nei primi 40 minuti e subito dopo, al 42’ è arrivata l’espulsione di Bocalon che ha messo la pietra tombale su una gara già compromessa. Il secondo tempo è stato solo un lungo e triste epilogo. Già nei primi minuti l’Aglianese mostrava di soffrire al catena destra del Prato con le sovrapposizioni di Vitale e Cela. Il vantaggio del Prato al 18’ è originato invece da un’azione sulla sinistra del centravanti Tedesco, che ha crossato al centro dove si è inserito Cela irrompendo dalla fascia opposta e insaccando di precisione alle spalle di Moretti. Ancora Cela al 21’ di testa ha sfiorato il raddoppio. A quel punto l’Aglianese ha avuto il suo quarto d’ora migliore ed ha prodotto anche il gol del pareggio annullato per una segnalazione di fuorigioco contestata dai neroverdi. Un paio di conclusioni di Simonetti e di Lika davano la sensazione che l’Aglianese fosse viva.

Ma il breve spiraglio si è chiuso al 37’ quando Tedesco ha vinto di forza un duello con Pupeschi, ed ha sferrato in rete il gol del raddoppio per i lanieri. A quel punto il Prato ha dilagato perché Addiego Mobilio si è permesso di sprecare una grossa occasione al 39’ e di averne a disposizione un’altra altrettanto ghiotta un minuto dopo che ha trasformato nel 3 a 0 che al 40’ ha chiuso la partita. Al pesante svantaggio si è aggiunta, prima della fine del tempo, anche l’espulsione di Bocalon, che è stato sanzionato con la seconda ammonizione per gioco pericoloso dopo aver ricevuto il primo giallo a inizio gara per una protesta. Nei minuti di recupero prima dell’intervallo Gabbianelli ha sparato altissimo una punizione dal limite. Nel secondo tempo Maraia ha messo dentro forze fresche e l’Aglianese ha avuto un atteggiamento propositivo malgrado l’uomo in meno. Santarpia, Gabbianelli e Lika sono anche arrivati al trio ma senso impensierire Balducci e il Prato ha gestito senza difficoltà l’ampio vantaggio portandolo fino alla fine.

Giacomo Bini