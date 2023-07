Addio a Benetti, Allinei e Pollone, Magro ancora in bilico

Detto delle conferme e del nuovo arrivo Ogbeide, facciamo il punto su coloro che non vestiranno più la maglia di Pistoia. Sebbene la società non abbia ancora ufficialmente congedato e ringraziato i diretti interessati, sono già tre gli eroi della promozione in A che hanno salutato a mezzo social la piazza pistoiese: si tratta di Gabriele Benetti, arrivato in corsa accompagnato da un velo di scetticismo ma subito capace di ritagliarsi un ruolo importante nel rush finale, dell’umile e talentuoso classe 2004 Gregorio Allinei, fresco di maturità al liceo scientifico, nonché dello specialista difensivo Matteo Pollone, arrivato silenziosamente la scorsa estate da Biella e presto rivelatosi un tassello prezioso nel roster di Brienza. Ancora in bilico il destino di Daniele Magro, colonna dello spogliatoio e idolo della tifoseria: per il veterano sono giunte tante offerte dall’A2, ma per lui non è arrivato il tempo dei saluti: staremo a vedere se nei prossimi giorni cederà alla corte di qualche pretendente.