"Abbiamo regalato una rete ed è finita..."

"Abbiamo regalato un gol ed è cambiata la partita, nonostante che non abbiamo corso molti rischi" c’è una comprensibile amarezza nelle parole di dell’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano nel dopopartita del derby perso dai neroverdi. "Nel primo tempo abbiamo avuto una grande occasione, ma è un periodo che non ci gira proprio benissimo – aggiunge il mister dell’Aglianese - se avessimo fatto gol in quel momento sarebbe cambiato moltissimo e la partita si sarebbe spostata dalla nostra parte. Non siamo stati né bravi né fortunati in quella occasione. A fine partita ho parlato con la mia squadra. Rispetto alla partita della domenica precedente con lo Scandicci sono contento della prestazione della squadra, malgrado la sconfitta. La mia è una squadra che dà sempre l’anima, cerca di giocarla perciò conoscendo i miei giocatori sapevo che sotto l’aspetto motivazionale non sarebbe venuta a mancare e così è stato. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Pistoiese e ci siamo riusciti ma è chiaro che non puoi regalare un gol del genere ad una squadra così forte". Rispondendo ad una domanda in conferenza stampa Ciccio Baiano esprime anche il suo giudizio sulla Pistoiese. "L’ho studiata nelle ultime tre partite ed è una squadra forte, solida, che concede poco – dice il mister dei neroverdi – oggi ha avuto delle difficoltà perché dall’altra parte c’era una squadra, l’Aglianese, che ha messo in campo cuore, anima, corsa, si è sacrificata molto per sopperire alla qualità che hanno i giocatori della Pistoiese e c’eravamo riusciti. Poi un infortunio ha cambiato totalmente la partita". Il gol dell’ 1 a 0 preso dall’Aglianese, che indirizzato la gara, è definito "rocambolesco" da Baiano. "Ho parlato con il portiere e i miei difensori – ha spiegato Baiano – e gli ho detto che io non sbaglio mai perché non gioco, tutti sbagliano, perciò non voglio colpevolizzare nessuno, sono cose che capitano ed è però normale che quest’errore ha spostato gli equilibri e sinceramente non lo meritavamo". Sul prossimo impegno col Salsomaggiore Baiano fa presente che "incontriamo l’ultima ma in questo campionato non ci sono partite semplici e lo ha dimostrato anche domenica scorsa a Pistoia, troveremo una squadra viva che gioca a calcio e non ha nulla da perdere, perciò sarà un altro incontro complicato ma ovviamente noi dobbiamo cercare di muovere la classifica e di vincere".

Giacomo Bini