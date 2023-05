Paura a Ponte Buggianese: va a fuoco un garage

Ponte Buggianese (Pistoia), 12 maggio 2023 - Attimi di paura a Ponte Buggianese a causa di un incendio che è divampato in un garage e poteva propagarsi alle case vicine.

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 16 e 40 circa in via Capannone nel Comune di Ponte Buggianese per un incendio che ha coinvolto un garage privato che si trovava vicino a una casa.

Grazie al tempestivo intervento della squadra vigili del fuoco di Montecatini, è stato circoscritto l'incendio al solo garage evitando che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Le cause all'origine del rogo sono in corso di accertamento.

Maurizio Costanzo