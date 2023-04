Paura a Monsummano Terme, a fuoco un'abitazione

Pistoia, 2 aprile 2023 - Attimi di paura questa mattina a Monsummano Terme, dove si è sviluppato un incendio in una abitazione. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti all’alba di oggi, 2 aprile, intorno alle 5, per domare le fiamme che erano divampate all'interno di un appartamento che si trova in piazza Walter Iozzelli a Monsummano terme.

La squadra dei vigili del fuoco ha spento in pochi minuti le fiamme che hanno interessato dei suppellettili nel seminterrato della casa dove si è verificato l'incendio, evitando così il propagarsi del rogo al resto dell'abitazione. Solo tanta paura ma fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza per i proprietari della casa, che sono rimasti illesi. Le cause all'origine dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto in via precauzionale il 118 ha inviato un ambulanza della pubblica assistenza di Monsummano. Presenti sul luogo dell'incendio anche i Carabinieri di Montecatini Terme.

Maurizio Costanzo