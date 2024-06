Montalbano, scivola su un sentiero e si lussa una spalla

Pistoia, 24 giugno 2024 - Scivola passeggiando lungo un sentiero ripido. Per questo, nella serata di ieri, sul percorso del sentiero 300 che percorre il crinale del Montalbano fino a San Baronto in località le Ville di Serravalle Pistoiese, i vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti per un soccorso a una giovane donna. Secondo quanto ricostruito, la donna passeggiando su un tratto ripido e difficile da raggiungere, è scivolata lussandosi una spalla.

La squadra VVF di Pistoia con l'ausilio del quad attrezzato per il fuori strada, in collaborazione con il personale sanitario del 118 e del Soccorso Alpino, ha raggiunto la ragazza poi trasportata in spalla con barella Toboga, percorrendo il sentiero fino al raggiungimento della sede stradale, dove ad attenderla c'era l'ambulanza con l'auto medica per il primo soccorso e per il successivo trasporto al San Jacopo di Pistoia.