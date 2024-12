Vota il presepe più bello. La gara delle Natività

Tanta partecipazione all’estemporanea di presepi al lago di Santonuovo: sono ben 27 le natività realizzate da artisti, artigiani, associazioni, classi delle scuole primarie e semplici amatori che anche a più mani hanno voluto mettersi in gioco con originalità e passione, malgrado le condizioni meteo non proprio del tutto clementi. Tra i partecipanti anche gli anziani della Rsa che hanno messo in campo le conoscenze e condiviso le pratiche della loro lunga esperienza. I più coraggiosi tra i partecipanti hanno lavorato direttamente sul posto, mentre altri hanno preferito mettersi al riparo dopo aver fatto vidimare il materiale da utilizzare. Adesso si potrà votare fino al 6 gennaio il presepe che più piace, attraverso il link che si trova sulla pagina facebook “Lago di Santonuovo in Arte“ e che rimanda a un modulo dove esprimere la propria preferenza. L’insieme dei 27 presepi adesso può essere visitato nella chiesa di San Germano a Santonuovo, dove resteranno esposti fino al giorno di Befana quando avverrà la premiazione. Gli organizzatori della manifestazione, volontari dell’ associazione “I colori nel silenzio“, hanno deciso di dividerli in più categorie, per valorizzare ogni manufatto e dare a ciascuno il giusto riconoscimento. "Questa estemporanea ci ha dimostrato che l’avvento del Natale è vissuto da molti come momento di condivisione e di serenità – ha osservato Barbara Pratesi presidente de I colori nel silenzio – e i lavori realizzati sono frammenti d’arte, perché sono pezzi unici che esprimono arte e creatività in ogni sua forma". Per realizzare i presepi sono infatti stati utilizzati tanti materiali e tecniche più varie: si va dalle rappresentazioni pittoriche, alle sculture, dagli assemblaggi di elementi di recupero all’uso di oggetti della quotidianità, come pasta, cancelleria, bottoni, pezzetti di legno, scampoli di stoffa. La giornata è stata allietata anche dall’arrivo di Babbo Natale che ha raccolto le letterine dei desideri dei bambini. Anche il sindaco Gabriele Romiti ha voluto portare il suo saluto: "Una bellissima occasione per tutti per attendere il Natale insieme. Auguro a tutti di trascorrere queste festività serenamente". La gara dei presepi, inserita nella manifestazione “I colori e i sapori del Natale“, alla quinta edizione, era stata preceduta sabato 7 dicembre dal mercatino natalizio e dal laboratorio creativo per grandi e piccini: alcune persone esperte hanno aiutato i partecipanti a realizzare piccoli addobbi. Nelle due giornate c’era anche il banco di beneficenza del "trova il tesoro": il ricavato è stato ripartito tra le associazioni Margherita Silenziosa e Aism e in parte andrà per la parrocchia.

Daniela Gori