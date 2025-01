Vivaismo sostenibile. Il progetto ’Revivepot’ sbarca nelle scuole

Uno degli obiettivi programmatici previsti per il 2025 in seno all’Associazione Vivaisti Italiani, come spiegato nel bilancio di fine anno dal presidente Alessandro Michelucci, era quello di far entrare nelle scuole l’attenzione e la diffusione della cultura del verde per sensibilizzare i più giovani ad integrarsi al meglio con quella che è l’industria principale della provincia dove vivono e, allo stesso tempo, iniziare a capire come ci si comporta in un vivaio e cosa si fa.

Per questo motivo, oltre 100 alunni della scuola primaria "Modesta Rossi" di Ponte alla Pergola che fa parte dell’Istituto comprensivo "Martin Luther King" di Bottegone, hanno scoperto come la plastica vivaistica possa rinascere grazie al progetto "Revivepot", ovvero il processo attraverso il quale i vasi usati nei vivai possono essere riciclati e trasformati in nuovi prodotti, contribuendo all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale. Durante l’evento, il divulgatore ambientale Diego Barsotti che è anche responsabile della comunicazione di Revet, ha coinvolto i bambini con esempi pratici e divertenti.

"Sapete che le maglie indossate dai calciatori sono realizzate in poliestere riciclato dalle bottiglie d’acqua?" ha chiesto Barsotti per stimolare l’attenzione degli alunni. Da qui l’analisi del progetto "Revivepot" che rappresenta l’evoluzione del precedente "Da vaso a vaso" e si pone come obiettivo la gestione sostenibile degli scarti plastici del distretto vivaistico pistoiese, leader in Europa. Gli scarti vengono raccolti e portati nello stabilimento Revet di Pontedera, dove vengono trasformati in granuli di plastica riciclata per la produzione di nuovi vasi e altri oggetti utili.

A ogni alunno sono stati distribuiti materiali educativi come la "Guida alla corretta raccolta differenziata" e il "Dizionario dei rifiuti", realizzati da Alia, per sensibilizzare anche le famiglie sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. "Il nostro impegno – fanno sapere da Avi – è quello di educare le nuove generazioni a comprendere il valore del riciclo e del rispetto per l’ambiente. I vasi non sono semplici rifiuti, ma una risorsa preziosa se correttamente raccolti e riciclati".

S.M.