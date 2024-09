Vita in trincea. L’incontro con lo scrittore

Un pubblico attento e appassionato ha seguito l’incontro che si è tenuto sabato scorso alla Fondazione Poma di Pescia, dove è intervenuto il poeta Alessandro Ceni, traduttore dei classici inglesi e americani per Feltrinelli, per un dialogo con il docente di lettere e scrittore Andrea Pellegrini che ha presentato il suo ultimo romanzo "La rara felicità. Ungaretti in trincea (Castelvecchi, 2024)". Il libro di Pellegrini racconta alcuni mesi della vita sul Carso di Giuseppe Ungaretti durante la Grande Guerra. Anno 1916, quando in mezzo ai pericoli e ai combattimenti il poeta scrive il suo primo grande capolavoro: "Il Porto sepolto". Nel romanzo "La rara felicità" la voce narrante è quella del cappellano del reggimento, il calabrese Don Carmine Cortese, che molti anni più tardi ritorna a quei giorni di lotta raccontandoli al microfono di un registratore. Così, muovendosi su due piani temporali paralleli, Pellegrini porta il lettore dentro una storia tutta documentata, dove ogni pensiero e parola di Ungaretti non sono mai frutto di invenzione, ma la trama è condita con la fantasia del romanzo.

"Un libro irto e complesso per l’argomento - ha spiegato Ceni a una platea numerosa - ma al tempo stesso sciolto, perché va verso il lettore e non lo allontana". Il libro e il suo autore (recensiti su "La Lettura" del "Corriere della Sera" in agosto) verranno premiati in Liguria in ottobre - notizie di luogo. Nuove presentazioni sono in programma alla Biblioteca delle Oblate a Firenze (2 ottobre), alla Biblioteca Joppi di Udine (8 novembre), alla libreria MaMì di Milano (14 dicembre) e al Castello della Querceta di Montecatini Terme (18 dicembre). Pellegrini infatti insegna all’alberghiero Martini.

Giovanna La Porta