Visite guidate ai gioielli d’arte: oggi da ’60 Pop. Domani a Palazzo Fabroni "Revox" di Tiezzi

Agenda ricca di appuntamenti anche quella di questo fine settimana. Si parte da oggi, sabato, con una visita guidata (ore 16.30; gratuita, occorre solo acquistare il biglietto d’ingresso) alla mostra "’60 Pop Art Italia" in corso a Palazzo Buontalenti, per scoprire attraverso settanta opere gli artisti che hanno rappresentato l’Italia del boom economico. Schifano, Fioroni, Ceroli, Pistoletto, Adami e molti altri autori propongono un viaggio ideale tra le città d’Italia e le varie scuole che hanno interpretato il linguaggio e le icone della Pop Art, poste in dialogo con autori internazionali come Rauschenberg, Johns, Hamilton, Lichtenstein e Warhol. Alle 17 alla biblioteca San Giorgio si presenta il libro "Le officine del liberty tra Pistoia e Montecatini Terme" (Metilene, 2023) di Perla Cappellini, presenti l’autrice e Roberto Agnoletti, architetto e insegnante. Alla sera di sabato spazio invece al teatro, con la compagnia Rumori in scena che porterà al pubblico dell’auditorium del circolo aziendale Hitachi lo spettacolo "Vento d’agosto", per la regia di Andrea Michelotti coadiuvato dalla compagnia. Lo spettacolo ha inizio alle 21.30; prezzo d’ingresso al singolo spettacolo 10 euro (ridotti e soci Arci e Circolo Hitachi 8 euro). Domenica, dalle 15 alle 17, a Palazzo Fabroni altra opportunità intorno alla mostra "Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023)", con un percorso di visita dedicato alle famiglie (bambini tra i 5 e i 10 anni). L’attività è gratuita, per gli adulti è previsto il solo costo del biglietto d’ingresso al museo (info: 800 012146).

l.m.