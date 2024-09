Una raccolta alimentare per aiutare tutti insieme le famiglie in difficoltà

PISTOIA

Dopo il successo della raccolta di cibo e materiale per gli ospiti a quattro zampe del Rifugio del Cane di via Agati a Pistoia, la pasticceria Elisir di Capostrada promuove una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà del territorio. In collaborazione con l’associazione Raggi di Speranza in Stazione, a partire d oggi e per tutto il mese l’esercizio commerciale si farà centro di raccolta di tanti prodotti: dal latte Uht all’olio d’oliva, dalla pasta al riso, passando per farina, pomodori pelati, biscotti, pancarré, succhi di frutta, legumi in scatola e tonno in scatola, per finire a zucchero, sale, acqua e caffè. "Ci appelliamo al buon cuore dei pistoiesi, campioni di generosità come confermato dalla recente raccolta per il Canile di Pistoia – rendiconta Martina Toninelli –: sono stati raccolti 7,2 chilogrammi di croccantini per gatti, 3 chili di croccantini per cani, una confezione di biscotti per cani, una di latte per micini, 1,890 chilogrammi di bustine per micini, 1,970 chilogrammi di bustine per gatti adulti, 2,720 chilogrammi di scatolette per cani, un impermeabile e una cesta grande. Grazie di cuore, da parte del Rifugio e da parte nostra, a coloro che hanno donato. Ora cerchiamo di aiutare tutti insieme le persone in difficoltà della nostra comunità". Per informazioni 0573 401114.

Gianluca Barni