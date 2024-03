Violenza sulle donne. Adesso scende il campo il Consorzio biancorosso: "Vi aiutiamo a difendervi"

PISTOIA

Il Consorzio Pistoia Basket City in campo per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. In che modo? Attraverso il supporto a Nosotras, associazione che dal 1998 si occupa di campagne di sensibilizzazione e informazione per il contrasto alla violenza di genere e orienta sul territorio le donne che hanno subito una delle numerose forme di violenza, sostenendo, nelle proprie accoglienze, quelle che hanno terminato la prima fase di un cammino che a volte può durare anni.

Grazie all’impegno della realtà pistoiese, presieduta da Francesco Giuseppe Cioffi, è stato possibile far partire a febbraio due percorsi di autodifesa pensati per le donne che afferiscono a Nosotras, sia che si tratti di madri con figli, che lavoratrici. L’iniziativa consiste in otto incontri fino a marzo durante la settimana, tenuti secondo il modulo preparato da "Difesa associazione sportiva che si occupa di organizzare una formazione ad hoc rivolta a donne di tutte le età e forme fisiche, e altri quattro incontri il sabato mattina per le donne lavoratrici.

Nel complesso sono 24 le donne, provenienti da tutto il mondo e di età variegate (dai 20 ai 70 anni), che potranno consolidare le proprie conoscenze in materia. I corsi si tengono durante la settimana al Teatrino del Gallo della Libreria Libri Liberi in via San Gallo, mentre il sabato mattina presso la palestra Libertas in Piazza Santa Maria Novella. "A novembre abbiamo deciso di programmare due percorsi di difesa personale per le nostre socie e amiche: ci occupiamo di fragilità e tra queste ci sono anche le nostre, quelle di donne che sono impegnate e attive ma allo stesso tempo portano il peso di conoscere tante storie drammatiche – ha dichiarato Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus – e proprio a novembre abbiamo ricevuto la mano tesa di Francesco Cioffi". Cioffi che ha spinto affinché Nosotras diventasse main sponsor charity del Consorzio Pistoia Basket City. "Ci sembrava insostenibile far parte di una comunità così grande e importante come quella che rappresentiamo con il Consorzio – ha dichiarato il presidente del Consorzio - e non dare un contributo al contrasto alla violenza sulle donne. Abbiamo individuato un’associazione che opera concretamente, che coinvolge tante donne, e abbiamo pensato a un progetto che potevamo sostenere: il corso di autodifesa ci è sembrato un ottimo strumento non solo per parlare di contrasto ma anche per agire".

Francesco Bocchini