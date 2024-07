Via Castelnuovo ancora allagata. Il problema è il Rio della Tinta

"Via Castelnuovo continua a denunciare criticità tutt’altro che secondarie in termini di allagamento. L’ultimo in ordine cronologico risale allo scorso mese, ma il problema è antico ed è riconducibile al Rio della Tinta che vede ridotta la propria portata a causa della tombatura effettuata anni fa. L’operazione comporta però il coinvolgimento dei proprietari dei terreni e vorremmo sapere sotto questo aspetto anche a che punto siano i colloqui fra il Comune e i privati".

E’ il pensiero del consigliere di centrosinistra Silvano Barbasso, che insieme ai consiglieri Caterina Benini, Sandro Cioni e Francesco Romagnoli, ha presentato un’interpellanza sull’argomento. Un atto che dovrebbe essere discusso già durante la seduta del consiglio comunale fissata per mercoledì prossimo, 31 luglio, che affronta un tema già in passato centrale nel dibattito consiliare e sul quale anche gli esponenti di Serravalle Civica si erano soffermati in passato.

Secondo quanto era emerso nei mesi scorsi, sempre in sede di consiglio comunale, gli allagamenti sono dovuti

alle tubazioni di portata insufficiente presenti sotto la tombatura. Queste tubazioni dovrebbero essere pertanto sostituite con altre maggiormente capienti e in grado di far defluire con più facilità le acque in caso di piogge particolarmente copiose.

Il Comune di Serravalle Pistoiese all’epoca stava attendendo la cessione di alcune opere sovrastanti un tratto del Rio, che non erano di propria competenza, per poter procedere alla stombatura, alla sostituzione delle tubazioni e alla ritombatura. In alcuni tratti avrebbero dovuto operare utenti privati, ossia i proprietari delle aree interessate.

I proprietari avevano, a quanto risulta, ricevuto dall’amministrazione comunale tutte le indicazioni operative necessarie per agire. Quelle opere sono poi effettivamente state portate a termine.

"I recenti avvenimenti ci dicono che il problema persiste, in caso di precipitazioni abbondanti – ha concluso il consigliere Barbasso – e che serve un intervento da attuare nel minor tempo possibile".

