Un’opera d’arte per il sussidiario . C’è un premio di 36mila euro

Un premio di 36mila euro per creare un’opera artistica permanente che andrà ad abbellire il rinnovato campo sportivo sussidiario Filippo Raciti: il Comune di Quarrata per l’ampliamento e il restyling dello stadio ha bandito un concorso e sceglierà un artista che dovrà realizzare una scultura da posizionare nell’area vicina agli spogliatoi. La partecipazione al concorso è aperta agli artisti, in forma individuale o in gruppo, che dovranno presentare il progetto della propria idea entro le ore 10 del 30 maggio. L’opera dovrà essere una scultura o un’installazione originale, ideata, progettata e realizzata a cura dell’artista che vincerà il concorso e si aggiudicherà il premio di 36mila euro lordi, che serviranno per sostenere tutte le spese a partire dal concepimento dell’idea proposta fino alla collocazione in sede. Il concorrente potrà esprimere la propria proposta liberamente, secondo le modalità ritenute più idonee, ma verrà attribuita una particolare preferenza per le proposte che garantiscano l’utilizzo di materiali durevoli, sia agli agenti atmosferici che alle azioni meccaniche e che presentino facilità di manutenzione e pulizia. Tra le indicazioni per l’argomento della scultura, ovviamente è richiesto il nesso con lo sport e la sua importanza a livello culturale e sociale. Fondamentale anche il collegamento da un punto di vista formale e materico con l’insieme delle componenti architettoniche, artistiche e paesaggistiche locali. In particolare il riferimento dovrà essere inerente al complesso monumentale, patrimonio Unesco, della Villa Medicea "La Magia". La procedura per partecipare è tramite la piattaforma telematica accessibile gratuitamente all’indirizzo https://start.toscana.it/homepage/ dove gli interessati possono presentare la propria offerta. Sulla piattaforma è presente una sezione riservata alle richieste di chiarimenti con quesiti scritti.

La riqualificazione del campo sussidiario dello stadio Raciti, – un intervento di circa 2.680.000 euro, con fondi del Pnrr – con la realizzazione degli spogliatoi e di un manto in sintetico per il calcio a 11, ha lo scopo di ampliare il più possibile la tipologia di gare che vi si possono disputare. I nuovi spogliatoi e i servizi annessi infatti consentiranno l’attività sportiva e agonistica al sussidiario, anche in maniera indipendente da quella dello stadio.

D.G.