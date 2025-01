Una settimana per provare, giocare e imparare . Corsi e musica per ogni età alla Fondazione Tronci

Una open week, ovvero una settimana porte aperte per partecipare, provare e immergersi nella didattica proposta dalla Fondazione Luigi Tronci che, novità 2025, propone un ventaglio di corsi di musica diversi. Coordinate della open week quelle relativa al ‘quando’, dal 13 al 16 gennaio, e al ‘dove’, ovviamente alla sede di Corso Gramsci 37. Il pubblico destinatario della proposta ha un’età che va dai 3 anni fino all’età adulta.

Per i più piccoli (3-5 anni) Kim Chomiak condurrà il corso Music in english, un giorno alla settimana ogni due settimane (fino a maggio), mentre Gennaro Scarpato sarà il docente del corso Gioco Musica (4-8 anni; tutti i giovedì fino a maggio). Veramente ricca e varia l’offerta per adolescenti e adulti con corso di canto moderno a cura di Giustina Martino, corso di cajon a cura di Antonio Gentile, corso di tamburello a cura di Marco Massari, corso voce libera con Dagmar Bathmann, corso di percussioni afrobrasiliane a cura di Antonio Gentile e corso ‘Io suono, Io suono, Io gioco’ a cura di Gennaro Scarpato.

Le lezioni sono per la maggior parte a cadenza settimanale (quello di tamburello due volte al mese) e in formula di gruppo. Le lezioni di prova gratuita si svolgono dal 13 al 16 gennaio in differenti orari, consultabili sul sito fondazioneluigitronci.org; sempre sul sito è possibile prenotarsi per partecipare alla prova. Disponibili anche masterclass e laboratori "extra", come baby drummer, percussioni africane, drum circle, batà afrocubania, musicoterapia e gravidanza. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione; info chiamando lo 0573.994350 o scrivendo a [email protected].