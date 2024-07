Un vibratomo in nome di Matilde per individuare le cure più efficaci

Poche settimane fa, l’associazione onlus Matilde Capecchi "Margherita Silenziosa", ha donato 4mila euro alla Fondazione Pisana per la Scienza onlus, per finanziare la ricerca sui sarcomi. Una collaborazione stretta nei mesi scorsi e che promette di proseguire a lungo: con le prossime donazioni sarà acquistato un vibratomo, da donare ai ricercatori della fondazione di Pisa. Lo ha anticipato Bernardo Capecchi, esponente dell’associazione nonché padre della giovane studentessa di Casalguidi scomparsa prematuramente nel 2020. "Si tratta di uno strumento importante, indispensabile nei laboratori di ricerca, progettato per tagliare fette sottili di tessuti biologici vitali con precisione impeccabile – ha spiegato, a proposito del prossimo acquisto –. Preservando l’ambiente cellulare complesso e la diversità cellulare dei tumori, i modelli tridimensionali creati con il vibratomo offrono risultati straordinariamente realistici. Questi modelli prevedono accuratamente come i pazienti risponderanno ai farmaci, riducendo il rischio di trattamenti inefficaci e selezionando solo quelli con le migliori probabilità di successo. In sintesi, il vibratomo non solo rivoluziona la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ma potrebbe diventare utile per assicurare anche che i pazienti ricevano le cure più appropriate ed efficaci".

L’acquisto dell’apparecchio sarà quindi il prossimo obiettivo da raggiungere tramite donazioni e iniziative di beneficenza che coinvolgeranno l’associazione fondata dai familiari di Matilde. La prossima iniziativa, in ordine cronologico, si terrà a Quarrata: al campo sportivo di Casini si svolgerà una cena benefica il 27 luglio, alle 20.

E non è tutto, perché la onlus intitolata a Matilde Capecchi sta lavorando anche a un progetto che dovrebbe essere attuato fra qualche settimana: un convegno sui sarcomi che avrà luogo a Pistoia (probabilmente a prossimo settembre) alla presenza di luminari del settore. Per sensibilizzare sul tema e ricordare Matilde, una volta di più.

G.F.