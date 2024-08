"Un piano per chi vuole investire sul territorio"

"Un piano attuativo che può essere positivo per la crescita della città e per chi è interessato a investire sul territorio". Il sindaco Gabriele Romiti ha così presentato il piano che riguarderà via Torino e via Bocca di Gora e Tinaia, deliberato dal consiglio comunale nel corso della scorsa seduta. Un progetto da attuare in collaborazione con un soggetto privato che, in cambio della prospettiva di nuove edificazioni si impegna a realizzare, come opere di urbanizzazione, una serie di infrastrutture a beneficio della cittadinanza. Una proposta che comprende, nel proprio perimetro, alcune aree edificabili e il completamento di via Giotto, oltre alla realizzazione della rotatoria su via Torino e due parcheggi pubblici (uno con accesso da via Torino e l’altro da via Bocca di Gora e Tinaia) e la cessione di due zone destinate ad attrezzature scolastiche a favore della vicina scuola.

Nelle scorse settimane si è chiuso il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, con il Comune che ha elencato alcuni dati sul risparmio che questa operazione comporterebbe per le casse pubbliche, basandosi sul Piano particellare di esproprio. "Si evince – si legge nel piano – che il valore delle aree comprese nel piano è di 60 euro al metro quadro. Pertanto se è vero, come è vero, che le aree di pubblico interesse cedute gratuitamente al Comune assommano a 13.384 metri quadrati, il piano consegue il primo e principale obiettivo: l’acquisizione gratuita delle aree con un risparmio per la comunità di 803mila euro".

La maxi-operazione prevede da un lato la possibilità di realizzare nell’area in questione alcuni insediamenti di carattere commerciale, che saranno "bilanciati" dalla realizzazione a carico del partner privato di una rotonda in via Torino (per un’opera che si pone l’evidente scopo di armonizzare la circolazione veicolare in uno dei punti nevralgici del territorio, nell’ottica della sicurezza) e di due aree a parcheggio pubblico su via Torino e via Bocca di Gora. Nelle intenzioni dei promotori dovrebbe essere sistemata anche quella porzione di terreno al confine con la primaria Manzi, in modo che possa essere utilizzata dalla scuola.

Giovanni Fiorentino