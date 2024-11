Un altro cantiere sulla Montalese. Senso unico alternato e semaforo

Apre un altro cantiere nella via provinciale Montalese, stavolta a Santomato. Da lunedì 18 novembre al 5 dicembre si svolgeranno lavori di "bitumatura per sostituzione della rete idrica" nel tratto tra via Vecchia Montalese e via di Santomato (la strada che porta alla Chiesa) e da via Vecchia Montalese e via Boschereccia (la strada al cui angolo si trova il supermercato). La circolazione sarà convogliata su una parte della carreggiata con un senso unico alternato regolato da un semaforo. Per i pedoni sarà realizzato un passaggio protetto mentre sarà disposto un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. La segnaletica sarà collocata a cura della ditta esecutrice dei lavori, la Lorenzini srl di Ponte Buggianese. L’ordinanza che regola la circolazione durante i lavori è stata emanata dal servizio infrastrutture e mobilità del Comune di Pistoia a firma del responsabile Luca Moriconi. E’ la prosecuzione di un lavoro di Publiacqua di sostituzione della rete idrica che nei mesi scorsi ha interessato anche altri tratti della Montalese. Il nuovo cantiere si aggiunge ad altri due grossi interventi presenti sulla stessa strada: il lavoro vicino alle scuole di Pontenuovo, propedeutico alla costruzione della ciclovia del sole, con un semaforo che regola la circolazione, e soprattutto il lavoro di consolidamento del ponte sulla Bure, che ha comportato la chiusura dello stesso ponte dal 23 ottobre scorso fino al 20 dicembre. Tre cantieri in contemporanea in un tratto di soli cinque chilometri di una strada provinciale molto frequentata provocano inevitabilmente molti disagi. Ciascuno dei tre lavori in corso è fondato su validissime ragioni di sicurezza e di miglioramento dei servizi, ma i cittadini si chiedono se la contemporaneità degli interventi sia effetto o meno di una programmazione organica da parte di Provincia e Comune di Pistoia. In particolare, il lavoro con semaforo che partirà lunedì costituirà un ulteriore ragione di rallentamento per quei veicoli provenienti da Montale che, dopo la chiusura del ponte, si dirigono in centro a Pistoia o nella zona industriale di Sant’Agostino percorrendo la provinciale montalese fino alla villa di Celle e poi utilizzando la stradina alternativa, cioè via di Cafaggio, che passa da Chiesina Montalese. Anche nella strada di Chiesina c’è un semaforo con senso unico alternato in corrispondenza di un ponte troppo stretto. I comitati civici di Santomato e di Pontenuovo sostengono che le difficoltà dovute ai lavori confermano che la soluzione definitiva è la Variante Montalese.

Giacomo Bini