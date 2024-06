Uffici aperti al pubblico. Le variazioni dell’orario in vista di luglio e agosto

Nel periodo estivo, alcuni uffici variano l’orario di apertura. Biblioteca Forteguerriana, Biblioteca San Giorgio e Archivio storico saranno chiusi da lunedì 12 a domenica 18 agosto. Nei giorni di sabato 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto la San Giorgio sarà aperta la mattina dalle 9 alle 13.30. Invariato l’orario dell’ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. Fino al 15 settembre, il numero della Polizia Municipale per prenotare il rilascio di contrassegni invalidi (0573.371991) sarà attivo il martedì, dalle 9 alle 12. Fino al 29 agosto, il protocollo sarà chiuso il martedì e giovedì pomeriggio. Gli uffici del servizio istruzione saranno chiusi nei pomeriggi di martedì e giovedì dal 9 luglio al 22 agosto. Invariato l’orario di apertura del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12.30. L’orario ordinario torna il 26 agosto. Gli uffici politiche sociali di via Capitini ed entrate di via XXVII aprile rimarranno chiusi il martedì e giovedì pomeriggio dal 2 luglio al 29 agosto e l’intera giornata del 26 luglio. A luglio e agosto, l’economato sarà aperto dalle 9 alle 12.30 su appuntamento: 0573.371481; 371028; chiuso venerdì 26 luglio. In agosto la segreteria generale chiusa il martedì e giovedì pomeriggio. Fino al 30 agosto, l’ufficio pratiche edilizie aperto il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Ricevimento telefonico dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13. Gli uffici gestione del regolamento urbanistico e contributi, fino a venerdì 30 agosto aperti il mercoledì dalle 9 alle 13. L’anagrafe di via Santa chiusa il sabato dal 6 luglio al 31 agosto. Venerdì 16 agosto chiusi tutti gli uffici esclusi i servizi essenziali, Municipale, reperibilità e stato civile.