Tutti vestiti di giallo in allegria. Così la città festeggia l’estate

Sabato 13 luglio tutti vestiti di giallo per dare il via all’evento estivo della Notte Gialla, con musica dal vivo già a cominciare dal venerdì e che proseguirà anche nella serata di domenica. "Giallo come il sole, come l’estate, come la voglia di allegria" ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti nel presentare l’iniziativa promossa dal Comune di Quarrata che quest’anno sarà coordinata e gestita da Bof Aps, aggiudicataria del servizio in seguito a un’indagine di mercato ad evidenza pubblica. E l’invito a vestirsi di giallo è esteso a tutti coloro che vorranno unirsi alla festa: in cambio riceveranno a sorpresa una promozione in omaggio da esercizi pubblici e negozi. Tanti i punti di incontro e di divertimento sparsi per il centro cittadino, a partire da piazza Risorgimento dove sul palco si esibirà il gruppo “Suzy Q“ con una carrellata di pezzi di musica dance. Sparsi per il resto della città dalle ore 19 fino a tarda serata, ci saranno animazione, street food, esposizioni, stand e negozi ed esercizi pubblici che resteranno aperti fino a mezzanotte con la possibilità di usufruire di uno spazio esterno per svolgere la propria attività. Sono previsti anche spettacoli con artisti di strada in diversi momenti nel corso della serata, che si alterneranno fra piazza Risorgimento, Via Montalbano e Via Roma. In Piazza Fabbri saranno allestite dieci postazioni con vari giochi da tavolo, curati dall’Associazione ludica Pistoiese.

In Piazza della Vittoria il programma prevede musica dal vivo con varie band e area food promossa dai pubblici esercizi della zona. Lungo Via Roma si snoderà il mercatino degli hobbisti. Alla Civetta, nella piazzetta del Gatto, è previsto “Il giardino dell’arte” a cura di Barbara Pratesi, un concorso di pittura per bambini e ragazzi, oltre all’esposizione delle opere dell’artista Diego Sarti curata dall’associazione Magnifico Ingegno-Arci Quarrata. In piazza della Costituzione, l’associazione “Art in the Park” di Pistoia organizzerà un corso di murales urban art. Lungo la Via Montalbano sarà possibile trovare un Dj Set all’altezza del Ristorante Rosticcio, artisti di strada per finire l’esposizione delle vespe e Fiat 500 d’epoca curata dal coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia.

Ma tutto il week end sarà all’insegna del divertimento, con l’anticipazione venerdì 12 luglio quando si esibiranno in piazza i Crazy 90’s per continuare domenica 14 luglio, con la musica della cartoon band Alabarde spaziali. "E’ un momento di festa cittadina che spero vedrà la partecipazione di tantissime persone – ha commentato Romiti –. Un evento diffuso nelle varie strade e ricco di attrazioni che inaugura di fatto l’Estate della nostra città, per un calendario di eventi che culminerà con il Settembre a Quarrata".

