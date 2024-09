Torna l’ex tempore a Santanuovo. Artisti in gara nel ricordo di Scuffi

Tante novità tra cui due premi speciali, quest’anno al lago di Santonuovo per l’ex tempore ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi con l’associazione "I colori nel silenzio". Una menzione speciale sarà quella intitolata alla memoria di Marcello Scuffi, il pittore morto nel maggio 2021 e amico di Barbara Pratesi. A scegliere l’opera e l’autore per questo riconoscimento sarà un altro importante artista del panorama contemporaneo, Salvatore Magazzini, anche lui caro amico di Scuffi, che cercherà di farsene interprete lasciandosi guidare dallo spirito creativo del pittore scomparso. Altro riconoscimento con una targa sarà quello della stampa promosso dal trimestrale Noidiqua. La manifestazione giunta al terzo anno sta crescendo di importanza e notorietà, e vedrà la presenza di addetti ai lavori, tra cui il critico e storico dell’arte Claudio Roghi e artisti professionisti tra cui lo scultore Giorgio Butini. A presentare la manifestazione sarà la voce nota a Pistoia di Fausto Livi.

L’appuntamento quest’anno è per domenica 8 settembre, ritrovo alle 8,30, e inizio alle ore 10,30. I partecipanti saranno divisi in cinque categorie: pittori, artisti e professionisti, pittori amatoriali dai 13 ai 100 anni, arte condivisa a 2,4,6,8 mani, per amatori, famiglie e amici, giovanissimi, dai 4 ai 12 anni, scultori. Le opere non dovranno riportare la firma. Firma e titolo verranno apposte solo dopo il giudizio della giuria, composta da Barbara Pratesi, Salvatore Magazzini, Giorgio Butini, Massimo Mandarò, Giacomo Innocenti, Lorenzo Enrico Gori, Lucia Agati, Massimo Cappelli, Elena Fabbri, Patrizia D’Orologio, che prenderanno visione degli elaborati esposti anonimamente. Alle ore 18 circa saranno annunciati i nomi dei vincitori, premiati dal sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. Iscrizioni a: [email protected]; per informazioni 348.5644670.

Daniela Gori