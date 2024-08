Telefoni in tilt. Servizi fermi anche alle Poste

"La Montagna scollegata", potrebbe essere il primo capoverso utile a descrivere una normale due giorni (per ora) di disservizi Tim. Né telefonia vocale né collegamento internet, in buona parte del versante adriatico del Comune di San Marcello Piteglio, sicuramente Maresca e Campo Tizzoro sono state fortemente penalizzate. L’interruzione del servizio si è manifestata a macchia di leopardo e ha riguardato sia le utenze private che le attività commerciali, per queste ultime non potendo utilizzare i Pos, hanno avuto difficoltà nello svolgere il servizi di riscossione e pagamenti, quindi o contanti o niente, in barba alla auspicata riduzione dell’uso della cartamoneta. A Maresca l’ufficio postale è stato costretto a interrompere l’attività per due giorni a causa della totale mancanza di collegamento, dovendo negare anche un semplice prelievo di contanti, provocando enormi disagi alla popolazione, l’espressione sconsolata della direttrice bastava per capire come fossero trascorse le mattine di mercoledì e giovedì. Il motivo dell’interruzione è in un doppio, maldestro intervento: su un lato la Tim, i cui operai hanno rotto un cavo a San Marcello, sull’altro un altro operatore che, sembra abbia sbagliato un processo di migrazione dati mandando il sistema in blocco. Dalle segnalazioni al 187 non risultano essere stati raggiunti risultati di nessun genere, mentre, attraverso sul sito si viene a sapere che "stanno intervenendo" ma, in tutta la zona i disagi nel tardo pomeriggio erano ancora gli stessi. My Tim si appella a un "guasto generalizzato nella zona". Il vicesindaco, Giacomo Buonomini informa che, tramite l’Ufficio Tecnico comunale sono stati sollecitati gli interventi.

Andrea Nannini