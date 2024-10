Sul fronte regionale l’agricoltura va, continua il calo del mobile

PISTOIA

Per quanto riguarda i prodotti esportati a livello regionale, ma che riguardano la nostra provincia, al 30 giugno scorso secondo il rapporto congiunturale Irpet sull’export si nota come l’agricoltura ha viaggiato su ritmi bassi con una crescita del 3,7% formato dal +1,2% del primo trimestre ed il 7,7% del secondo. Si conferma la tendenza già emersa anche nel 2023 che il comparto - dopo il boom degli anni Covid 2020 e 2021 - è ritornato sui numeri pre-pandemia e che si sta attestando anche su stime che guardano verso il basso. Allo stesso tempo, il calo dei filati e tessuti, con annesso abbigliamento, che riguarda la piana e Prato è sostanzioso (-10,9% nel primo semestre) e crea non pochi grattacapi in prospettiva futura. Da mettere sotto la lente d’ingrandimento il comparto mobili, che quindi va a soffermarsi su quel che succede in particolar modo a Quarrata: nella prima metà di 2024 il calo è del 3%, superiore al -2% del secondo semestre dello scorso anno.