Sipario su "Orsigna Montagna Maestra"

Ultimi giorni per visitare la mostra “Orsigna Montagna Maestra“ di Alexey Pivovarov (nella foto), allestita nelle sale affrescate di Palazzo Comunale fino a venerdì. L’esposizione vuole celebrare i vent’anni dalla morte dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani ricordando proprio il luogo del suo buen retiro, l’Orsigna, attraverso le foto del fotografo russo che in quello stesso angolo di Terra ha trovato una seconda casa. All’interno della mostra sarà anche possibile ascoltare una videointervista a Angela Terzani, a cura di Associazione ‘9cento. Nato nel 1980 a Celjabinsk, negli Urali meridionali, Alexey si avvicina alla fotografia all’età di nove anni.

Nel 2004 riceve il primo premio al concorso fotografico nazionale del Corriere della Sera. Ha lavorato in editoria, prima a Milano con l’agenzia Prospekt Photographers e poi per progetti fotografici in India, Nepal, Azerbaigian, Egitto, Russia e in Italia per riviste italiane e internazionali. Ha collaborato con National Geographic, Marie Claire, L’Espresso. Dal 2007 è fotografo per Baku magazine. La mostra è a cura di Galleria Ooa Centro per la Fotografia Contemporanea, in collaborazione con Servizio Cultura e Tradizioni del Comune di Pistoia.