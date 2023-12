Sindaci soddisfatti del confronto: "Abbiamo analizzato le criticità"

LAMPORECCHIO

I sindaci della provincia escono soddisfatti dall’incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, e i rappresentanti di Autolinee Toscane. I loro interlocutori hanno preso impegni precisi sulle modalità del servizio in orario scolastico, che dopo le festività tornerà a essere svolto in base alle scelte precedenti, e una successiva revisione dell’attività nel suo complesso. Alessio Torrigiani, sindaco di Lamporecchio, sottolinea il lavoro delle amministrazioni per raggiungere questo obiettivo. "In consiglio provinciale – ricorda – abbiamo approvato un documento che impegnava il presidente Luca Marmo, sottoponendo la richiesta alla Regione e agli enti interessati, a lavorare per tornare, esclusivamente in merito alla parte che riguardava l’attività di trasporto pubblico legata agli studenti, dall’attuale piano T2 al precedente T1. Autolinee Toscane ha comunicato che, nelle settimane prima del nuovo anno, i responsabili lavoreranno per ripristinare le condizioni precedenti, in modo da ripartire dopo le festività. Il problema grosso è costituito da autobus sovraffollati o che non caricano passeggeri alle fermate". Torrigiani ricorda che "i sindaci hanno segnalato ad Autolinee Toscane tutti i problemi. Doveroso un ringraziamento a Lisa Amidei, sindaco di Larciano. Ci ha messo l’anima nell’ascoltare i problemi della gente, non dando mai nulla per scontato". L’incontro con Baccelli e i rappresentanti della società ha rappresentato un’occasione per fare valutazioni più ampie sul servizio complessivo.

"Abbiamo fatto una riflessione sui ritardi – prosegue il sindaco di Lamporecchio – i percorsi sbagliati, i disservizi e le criticità. Con il massimo rispetto per i nostri interlocutori, non è tollerabile per un sindaco ricevere continue segnalazioni sui disservizi sofferti dai cittadini. Autolinee Toscane lavorerà anche per una modifica complessiva degli orari e del servizio". Torrigiani ricorda che "i cambiamenti devono essere fatti senza aumentare il chilometraggio. Il governo Monti, infatti, ha tagliato il contributo dello Stato centrale alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Saranno senza dubbio da valutare gli orari dei treni, per evitare duplicazioni dei servizi".

Daniele Bernardini