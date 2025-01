Sei punti e zero gol subiti. La Pistoiese vola nel 2025

PISTOIA Sei punti su sei messi in cassaforte, quattro gol realizzati, nessuno subito. Non poteva iniziare meglio il 2025 della Pistoiese, che con le due vittorie ai danni di Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena ha rafforzato ulteriormente la propria candidatura nella corsa alle posizioni di vertice. Il divario dal primo posto è rimasto invariato e sono sempre otto i punti che separano gli arancioni dal Forlì battistrada, ma dietro al mero distacco numerico si nascondono una serie di fattori che possono, e devono, far credere la Pistoiese nella rimonta. Intanto il dato di fatto è che la squadra arancione, sotto la gestione di Alberto Villa, ha decisamente cambiato marcia. Con l’arrivo dell’allenatore ex Francavilla la Pistoiese ha raccolto sette successi in nove partite, per un totale di 21 punti sui 27 disponibili.

Prendendo in esame solo quest’intervallo di tempo, l’Olandesina sarebbe terza in graduatoria, con tre punti di ritardo dal Forlì e quattro dal Ravenna, ma con diversi gettoni di vantaggio su squadre altrettanto importanti come Lentigione e Tau Altopascio. Ciò significa che il percorso intrapreso con la nuova gestione è quello giusto, ma anche che le due romagnole non hanno assolutamente intenzione di abbassare il ritmo, almeno per il momento. In un girone di ritorno che si prospetta all’insegna dell’equilibrio e soprattutto livellato verso l’alto, ogni punto perso o guadagnato nei confronti di una concorrente potrebbe pesare tantissimo.

Ed ecco perchè lo scontro diretto di Ravenna in programma tra due settimane, sarà più che mai decisivo. Intanto però, pensando alla prossima gara casalinga contro il Progresso, Villa può sorridere anche per il primo gol in arancione realizzato da Simone Simeri. Subentrato nella ripresa, la punta arrivata a fine 2024 ha firmato la rete del raddoppio, mettendo anticipatamente in ghiaccio la partita. "Sono contento per il primo gol con la nuova maglia - ha commentato l’attaccante dopo la sfida - ma soprattutto perché il gol è servito a raddoppiare e ad ipotecare la vittoria. La mia rete? Ho voluto calciare prima possibile per tranne in inganno il portiere, il quale magari si aspettava che lo saltassi ed era uscito fuori dalla propria area di rigore. Quando ho visto il pallone rotolare verso la porta sembrava che non arrivasse mai in rete...ma alla fine ce l’ha fatta".

"Per noi sono tre punti fondamentali – ha aggiunto –, il mister ci ripete sempre che ogni domenica noi dobbiamo pensare solamente a vincere, senza guardare cosa fanno le squadre che ci precedono, almeno per ora. Stiamo lottando tutti insieme e voglio sottolineare che mi sono integrato benissimo nel gruppo, composto da giocatori vincenti e uomini veri. Ci sono qualità tecniche e umane davvero importanti e tutto ciò non può che farci ben sperare in ottica futura".

Michele Flori