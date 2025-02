Scippata in strada. C’è paura tra la gente

Le ha strappato la borsa ed è fuggito a gambe levate. Una donna è stata scippata in via Bassi nel tardo pomeriggio di ieri da un energumeno che le si era avvicinato di sorpresa. Due passanti hanno provato a rincorrerlo, ma lui, gettata la borsa, si è dileguato col portafoglio. Sul posto è intervenuta la polizia, ma dell’uomo non c’era traccia. Non è la prima aggressione ai danni di una persona anziana che si verifica dall’inizio dell’anno. Nelle settimane scorse, un’anziana di circa 80 anni è stata colpita alla schiena in piazza del Popolo da una donna straniera, di circa 23 anni. L’aggressione è avvenuta all’improvvisoe senza alcun motivo. La vittima, da alcuni minuti, si era accorta, con un certo disagio, di essere seguita dalla donna straniera. Ha deciso di entrare in un negozio per chiedere un consiglio su come liberarsi di questa inquietante presenza che non la voleva mollare. All’uscita dall’attività, la ragazza, che si era messa da una parte ad attenderla, l’ha colpita alla schiena con il manico del coltello da cucina. Sul posto, è arrivata subito una volante del commissariato di Montecatini. L’anziana è stata subito portata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, per verificare le lesioni prodotte dall’aggressione ed eventuali problemi causati al suo cuore, sofferente di alcune patologie, in seguito allo choc per i fatti avvenuti. Gli agenti della polizia di Stato, una volta condotta la ragazza in commissariato, hanno fatto una scoperta sorprendente. La donna fermata in piazza del Popolo, afflitta da problemi psichiatrici, è la stessa arrestata pochi giorni fa dai loro colleghi di Pescia, in seguito all’aggressione di un medico del pronto soccorso. Grazie alla riforma introdotta dal decreto Schillaci era stata posta agli arresti domiciliari. Il provvedimento però è stato appena revocato dall’autorità giudiziaria e la ragazza è tornata a piede libero.

Da.Be.