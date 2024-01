Schianto sulla Fiorentina. Ferito giovane in moto

Brutto incidente mercoledì sera sulla via Fiorentina, dove un ragazzo di 19 anni è stato violentemente tamponato da un’auto. Nello schianto, che è avvenuto intorno alle 22,40, il giovane che era in sella alla sua moto, è finito a terra, riportando ferite su tutto il corpo e un trauma cranico. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Bottegone, che ha effettuato il primo soccorso. Il giovane, che è originario del Pakistan, è stato traferito in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla via Fiorentina, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Municipale di Pistoia. Alla guida dell’Audi, c’era un uomo di 40 anni, che si è fermato a prestare soccorso.