Sambuca resta senza medico. Bando deserto: "Errore formale"

L’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva, che di fatto è il secondo della nuova legislatura con la guida del neo-sindaco Marco Breschi, si è incentrato su alcune comunicazioni fatte dal primo cittadino sambucano, la più importante delle quali ha riguardato la problematica di poter contare su un medico di medicina generale sul territorio in pianta stabile, cosa che al momento non accade con gli abitanti che sono costretti a recarsi addirittura fino a Candeglia o arrivare nel centro di Pistoia per poter essere visitati. E’ stato proprio il sindaco Breschi a rivelare che nell’ultimo bando proposto dall’Asl, che sta provocando polemiche ed arrabbiatura fra i cittadini come per esempio successo a Masotti di recente, per Sambuca il medico che si è presentato avrebbe commesso un errore di procedura e quindi la sua domanda non è stata accolta.

"Se questo tipo di bandi di gara vanno deserti a Pistoia centro, figuriamoci cosa possa succedere purtroppo per luoghi come il nostro – afferma il sindaco di Sambuca – noi abbiamo fatto i nostri passaggi, per quel che possiamo fare, scoprendo semplicemente che i medici di base non rispondono a questo tipo di stimoli, pertanto alla luce delle dichiarazioni fatte a suo tempo dal dottore che si era dimostrato interessato a ricoprire il ruolo viene da dire che non abbia presentato domanda oppure è stata fatta in forma sbagliata. Mi fa però sorridere ascoltare le comunicazioni della minoranza che parla di "nostro medico che non viene più" come se fosse compito del Comune effettuare questo tipo di scelte. Adesso l’Asl farà i propri passi che ritiene necessari ed entro la fine dell’anno verrà riproposto il bando". Sia in aula, che poi attraverso una nota stampa, non si è fatta attendere la replica della minoranza di "Noi per Sambuca". "Sembra una storia assurda – dice il capogruppo, Maurizio Pasquinelli - quella che sta coinvolgendo i cittadini di Sambuca Pistoiese. Dopo l’annuncio tanto atteso dell’apertura di un nuovo ambulatorio di medicina generale, il dottor Pier Luigi Di Patre ha improvvisamente abbandonato l’incarico. La causa? Un probabile errore nella presentazione della domanda". Per Pasquinelli e gli altri rappresentanti della lista civica una presa in giro per i residenti. "L’annuncio della riapertura dell’ambulatorio era stato fatto con grande clamore – conclude – ora questa chiusura fa sorgere dubbi sulla reale intenzione di migliorare i servizi sanitari locali". L’attesa era venuta, soprattutto, da alcune dichiarazioni rilasciate dal dottor Di Patre nell’aprile scorso dopo il suo arrivo sul territorio e la voglia di essere al servizio della cittadinanza: per lui c’è il ruolo da guardia medica fino a fine 2024, poi si vedrà.