Rinasce l’Archivio Storico. Un anno fa i danni dell’alluvione: "Grazie a chi ci ha sostenuto"

Trascorso un anno dall’alluvione di Campi Bisenzio, nella quale l’archivio storico del Comune di San Marcello Pistoiese finì sotto il fango; 500 anni di storia contenuti in 225 metri lineari che hanno rischiato di venire distrutti. La macchina per tentare di salvare questo tesoro storico dal grandissimo valore si mise in moto immediatamente e, oggi finalmente è possibile dirlo, ottenendo un ottimo risultato. A fare il punto è l’assessore Alice Sobrero, che ha visionato lo stato dei lavori assieme al vicesindaco, Giacomo Buonomini e alla dottoressa Stamuli, della Soprintendenza. Sobrero, ha seguito la vicenda fin dai giorni del disastro che ha colpito diversi archivi storici che, in quel momento erano in custodia presso la ditta Archivi Spa di Campi Bisenzio per essere digitalizzati. Nell’immediato, in una vera corsa contro il tempo, tutto il materiale venne messo in congelatore e affidato alla ditta Frati e Livi, di Bologna, azienda specializzata in questo tipo di interventi. A un anno di distanza i cittadini del Comune guidato da Luca Marmo possono tirare un sospiro di sollievo: "La ripulitura dei 225 metri è stata terminata – racconta soddisfatta Alice Sobrero - e tutto è stato recuperato al 100%, l’ultimo intervento, prima di riportare l’archivio a casa, è sulle copertine delle filze più antiche (1400-1500), che erano state smontate per provvedere al restauro: ora saranno rimontate e l’intervento sarà definitivamente terminato, quest’ultima parte è stata finanziata dalla Regione, mentre i 200mila euro che ci sono voluti per il recupero di tutto l’archivio, sono stati messi a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Prima di trasferire il materiale si aspetta il via libera della Soprintendenza e quello dei Vigili del Fuoco, in merito ai locali dove sarà ospitato, all’interno dell’ex palazzo comunale di Piteglio che ospita alcuni uffici del Comune che vi hanno trovato sede dopo la fusione. Quello di San Marcello Piteglio è il primo dei Comuni danneggiati ad aver concluso il recupero del prezioso archivio. Voglio ringraziare tutte le persone e gli enti, a iniziare dalle Fondazioni che hanno finanziato l’operazione, per la sensibilità di aver capito l’importanza della conservazione della memoria". La presentazione del rinato archivio ci sarà nel 2025.

Andrea Nannini