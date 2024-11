Raggio Verde e futuro. Spiti è il presidente: "A lavoro tutti uniti"

La Fondazione Raggio Verde rinnova il consiglio di amministrazione che resta in carica cinque anni. Quello trascorso è stato un periodo complesso – spiega una nota –, basti ricordare la pandemia. Ma è stato anche anche denso di tante soddisfazioni. Raccogliendo il testimone da Agrabah, che si era conquistata uno spazio importante a livello provinciale, l’ente ha ampliato ulteriormente i suoi servizi, "ha migliorato le sue strutture, è diventato un punto di riferimento nel campo dell’autismo". "Un risultato che è stato possibile ottenere grazie soprattutto al vostro lavoro, alla vostra competenza, dedizione e passione – dice il presidente uscente, Giancarlo Magni, rivolgendosi agli operatori, i dipendenti e i collaboratori – di questo sento il dovere di ringraziarvi insieme a tutto il cda". Il nuovo consiglio d’amministrazione ha nominato presidente Giovanni Spiti, con Alvaro Gaggioli come vicepresidente: entrambi sono stati componenti del precedente cda. Insieme a loro, continuano a far parte della nuova compagine anche Rossella Nausanti, Carla Aloisio Lombardi e Daniela Troccoletti.

Alessandro Scarafuggi – viene spiegato – proseguirà nel proprio ruolo di direttore sanitario (così come Michela Andreini resta direttrice operativa), mentre Magni rimarrà vicino alle attività e ai progetti di Raggio Verde attraverso la Fondazione Turati, da lui presieduta. Entrano come nuovi componenti del consiglio, invece, due professionisti stimati e con forti conoscenze del settore: Sandro Giannini e Riccardo Panerai, quest’ultimo nella funzione di segretario. Confermato, come organo di controllo e revisore dei conti, Alessandro Michelotti. Oltre ai ringraziamenti per quanto realizzato fino a oggi, Magni formula alla Fondazione Raggio Verde "i migliori auspici per il futuro nella certezza che, tutti insieme, riusciremo, a contribuire a dare risposte sempre più esaurienti alle necessità delle famiglie e delle persone che sono affette dai disturbi dello spettro autistico".