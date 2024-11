Quarrata si accende. Luci, musica, concerti iniziative e mercatini. Per un Natale super

Decine di eventi copriranno l’intero arco delle feste natalizie per esaurirsi il 7 gennaio. La città sarà agghindata a festa: viale Montalbano sarà illuminata da trecento metri di luci, il centro ospiterà 54 alberi di Natale e in piazza della Vittoria troverà posto una scultura raffigurante un orso polare. E’ "Natale 2024 a Quarrata", il cartellone di iniziative messe a punto dal Comune di Quarrata, dalle associazioni del territorio e dall’associazione Bof. Si parte domani alle 16.30 con l’apertura in piazza Agenore Fabbri della pista di pattinaggio, che rimarrà fino al 6 gennaio. Sarà preceduta (dalle 7 alle 14) dallo stand gastronomico della Croce Rossa in piazza Risorgimento, che proporrà necci e migliacci (appuntamento che si ripeterà ogni sabato fino al 4 gennaio prossimo). Il via ufficiale al programma di eventi sarà alle 17 in piazza Risorgimento con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. La piazza ospiterà anche una scultura che raffiguraun pacco-regalo e saranno inaugurati il mercatino natalizio e il Villaggio di Babbo Natale. A fare da contorno, le melodie e i canti natalizi della Filarmonica Giuseppe Verdi e degli alunni delle scuole: le classi quinte e la 4ªA della scuola primaria di Vignole, la 3ªA della scuola primaria Manzi e la 4ªB della scuola primaria De André. Ogni domenica, a partire da dopodomani e fino al 29 dicembre, la Civetta ospiterà la tombola dalle 15 alle 19, così per il mercatino natalizio della chiesa di San Michele Arcangelo a Buriano, dalle 9.30. Fra gli eventi il 7 dicembre al lago di Santonuovo con una esposizione di oggetti artistici e artigianali, accompagnata da degustazione di prodotti locali. Dal 10 dicembre, dopo l’ex tempore dell’8, sarà aperta la mostra di presepi nella chiesa di Santonuovo, mentre 13 dicembre, alle 16, Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Mario Nannini di Vignole al Forum di Banca Alta Toscana. Per i più piccoli, c’è infine l’appuntamento con la "segreteria di Babbo Natale": ogni sabato dalle 16 alle 20 e ogni domenica dalle 10 alle 19 potranno incontrare Babbo Natale e gli elfi in piazza Risorgimento che dopo aver ritirato la letterina, consegneranno i regali a domicilio alla vigilia di Natale. L’evento è organizzato da Croce Rossa Piana Pistoiese e Vab Quarrata. E a chiudere le festività, l’arrivo della Befana in piazza Risorgimento alle 15, a cura della Misericordia.

"Un programma che si rivolge a grandi e piccini – hanno commentato il sindaco Gabriele Romiti e l’assessore al turismo Mariavittoria Michelacci – ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato".

Giovanni Fiorentino