Pronta la rivincita dei peluche . Nuova vita per i pupazzi con l’Avis

Una nuova vita per i pupazzi di peluche per sensibilizzare a donare il sangue. E’ l’idea dell’Avis di Montale che ha promosso una raccolta di peluche con cui realizzare delle installazioni durante la festa "Estate al Parco Monumento di Jorio Vivarelli" organizzata dalla Pro Loco di Fognano dal 25 al 28 luglio. E’ bastato che il presidente dell’Avis di Montale Rudy Rucci lanciasse l’iniziativa tra i donatori abituali e centinaia di peluche hanno iniziato ad affluire nella sede dell’associazione, nel centro di Montale. I volontari dell’Avis hanno disposto i tanti pupazzi in una quindicina di scatoloni dividendoli per categorie: peluche di orsi, di cani, di animali da fattoria, di personaggi dei cartoni animati e infine di ortaggi e di frutta. Sono peluche che le famiglie avevano in casa, relegati nelle soffitte, impolverati e negletti perché nessuno ci giocava più. Probabilmente il loro destino sarebbe stato di finire tra i rifiuti durante una delle pulizie periodiche. Invece l’Avis ha pensato di ridare dignità e una nuova esistenza a questi pupazzi riprendendo l’idea da una fortunata esperienza già avvenuta a Sologno, un paese emiliano dove un genitore, Roberto Mariani, si è inventato le installazioni di peluche per le vie del paese. "Abbiamo chiesto a Mariani se potevamo imitare la sua idea – dice Rudy Rucci – e ne è stato contentissimo, così noi faremo delle installazioni a tema, temporanee, durante la festa al parco Monumento di Jorio Vivarelli, uno spazio che ci è stato concesso grazie alla collaborazione della pro loco di Fognano. "L’idea che vogliamo trasmettere è che si può sempre donare una seconda possibilità di vita, lo si può fare con i peluche e lo si può fare con le persone attraverso la donazione del sangue". L’Avis realizzerà questa rivincita dei peluche con due installazioni tematiche, la prima avrà come argomento "L’allegra fattoria" e la seconda "Il campo con gli ortaggi e la frutta". Una parte dei peluche non sarà al momento utilizzata ma chissà che l’iniziativa non possa ampliarsi in futuro e prendere la forma di qualcosa di permanente. Comunque vada, i peluche raccolti saranno inviati ai bambini del Senegal grazie al rapporto tra l’Avis di Montale e l’associazione Amis Odv che cura progetti di solidarietà nello stato africano. Un primo quantitativo di peluche raccolti da Avis è già stato inviato in Africa e distribuito nel dicembre 2023 da Amis Odv ai bambini della scuola materna di Mboufudj. Le installazioni di peluche dell’Avis saranno una delle attrazioni della festa a Fognano che grazie alla Pro Loco offre ogni sera anche una ricca offerta gastronomica oltre a musica, giochi, tra i quali una sfida a braccio di ferro con premi per grandi e piccini, una esibizione di danza (il 27 luglio) e un cooking show dello chef Graziano per i bambini (venerdì 26).

Giacomo Bini