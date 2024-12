Presepe speciale con Coldiretti e Confartigianato

PISTOIA

Monsignor Fausto Tardelli, Vescovo delle Diocesi di Pistoia e di Pescia, ha ricevuto la statuina del presepe di Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy. A consegnare due statuine a Monsignor Tardelli c’erano Alessandro Corrieri, Presidente di Confartigianato Pistoia, e Alessandro Pagliai, Responsabile di Epaca-Coldiretti Pistoia. "Quest’anno – sottolinea Corrieri – abbiamo voluto portare nel Presepe un simbolo del bello, buono e ben fatto in Italia. Rappresenta la cura nella selezione delle materie prime, il controllo dei processi di lavorazione, la tracciabilità dei prodotti". "Il settore lattiero caseario rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, e anche qui a Pistoia rappresenta un’istituzione", aggiunge Pagliai.