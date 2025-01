Politica e lavori: monta la polemica. Lega: "Noi parliamo con la gente"

La visita fatta domenica dal governatore Eugenio Giani a Ponte all’Abate, per verificare lo stato dell’essere dei lavori sul ponte, completamente chiuso al traffico ormai da poco meno di otto mesi, continua a far discutere. Sul cantiere si sono presentati, oltre a Giani, il presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, il sindaco di Larciano Lisa Amidei, i tecnici della Provincia e quelli dell’impresa che porta avanti l’intervento, il sindaco Riccardo Franchi, gli assessori Luca Tridente e Maurizio Aversa, e il consigliere regionale Marco Niccolai.

A intervenire nella polemica, anche il gruppo della Lega, con la consigliera regionale Luciana Bartolini, la consigliera provinciale Cinzia Cerdini e il segretario di Pescia, Gregorio Stiavelli. "Troppo facile fare un rapido sopralluogo senza ascoltare chi vive, da tempo, una situazione complessa, stante i lavori al Ponte all’Abate a Pescia - commentano, rivolgendosi direttamente al governatore - Noi, a differenza sua, abbiamo voluto interloquire direttamente con residenti e commercianti che ci hanno esposto le svariate criticità, in termini principalmente di perdite economiche che stanno subendo - proseguono gli esponenti leghisti".

"Abbiamo anche presentato un atto in Regione sulla tematica - ricorda Bartolini - e aspettiamo che ci dica cosa intenda fare di concreto la Giunta per supportare queste persone." "In più occasioni, avevo chiesto ai rappresentanti della sinistra di rendersi conto personalmente delle problematiche riguardanti i negozi, praticamente deserti - insiste Cerdini - ma comprendiamo che sia più facile il loro pavido comportamento che tende a sminuire ed a stare lontano dai reali problemi legati ai lavori".

A concludere l’intervento, il segretario pesciatino: "Come Lega saremo sempre dalla parte della gente, perché solo col dialogo si riescono a capire le difficoltà delle persone; le passerelle le lasciamo agli altri…"

Emanuele Cutsodontis